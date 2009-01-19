Bir bakışta 'Dökme Kurşun' operasyonu

İsrail'in Gazze saldırılarının ardından ateşkese varılırken, İsrail askerleri de Gazze Şeridi'nden çekilmeye başladı.



İsrail ile Hamas arasında geçen ay başlayan ve Gazze'de önemli bir kısmı sivil yaklaşık 1300 cana mal olan, büyük yıkıma yol açan savaşın gelişimi ana hatlarıyla şöyle oldu:



2008 yılı



19 Aralık: Hamas ile İsrail arasında 6 ay önce varılan ateşkes anlaşmasının süresi doldu.



24 Aralık: Gazze'deki Filistinli militanlar İsrail'e roket fırlattı.



27 Aralık: İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi, en az 229 Filistinli öldü.



28 Aralık: İsrail, Gazze'deki İslam Üniversitesini ve kaçakçılık için kullanıldığı belirtilen tünelleri vurdu.



31 Aralık: Ateşkes karar tasarısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantısı, oylama olmadan ertelendi.



2009 yılı



1 Ocak: İsrail, hava saldırıları sırasında Hamas liderlerinden Nizar Rayyan'ı öldürdü.



3 Ocak: İsrail, Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlattı.



4 Ocak: İsrail, Gazze Şeridi'ni fiilen ikiye böldü, Gazze kenti etrafına asker ve tank yığıldı.



6 Ocak: İsrail, Cebaliye mülteci kampında Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurdu, 42 kişi öldü.



-Çok uluslu ateşkes arayışları devam etti.



7 Ocak: İsrail, Mısır-Fransa ateşkes planıyla ilgili görüşmeleri olumlu bulduğunu belirtti.



8 Ocak: Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi, İsrail top ateşiyle karşılık verdi.



-BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde acil ateşkesi öngören karar tasarısını oyladı, ABD çekimser kaldı.



-BM Filistinlilere Yardım Ajansı UNRWA, İsrail saldırısında bir yardım konvoyu şoförünün öldürülmesinin ardından Gazze yardımlarını askıya aldı.



9 Ocak: İsrail Başbakanı Ehud Olmert, BM kararını reddetti.



10 Ocak: Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı.



11 Ocak: İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin en kalabalık nüfuslu bölgesine yanaştılar.



12 Ocak: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, savaşın üçüncü aşaması olan kent merkezlerine girmeme kararı aldılar.



14 Ocak: Lübnan'dan İsrail'e ikinci kez roket saldırısı düzenlendi.



-BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ateşkes çabaları çerçevesinde Ortadoğu'ya geldi.



15 Ocak: İsrail, Gazze kentinin iç kesimlerine ilerleyerek savaştaki en ağır topçu ateşini açtı.



-İsrail, BM Filistinlilere Yardım Ajansı UNRWA'nın binası ile gazetecilerin bulunduğu bir binayı vurdu.



17 Ocak: Uluslararası ateşkes çabalarının ardından, İsrail tek taraflı ateşkes ilan etti.



18 Ocak: Hamas ve diğer Filistinli gruplar da ateşkes ilan etti ve Gazze'den çekilmesi için İsrail'e bir hafta süre tanıdı.

