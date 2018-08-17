Bir bakanlıktan daha KOBİ'ler için paket

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen alınan önlemlere ilave olarak reel sektör ve bankalar işbirliğinde de ek önlemler alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, bu kapsamda, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla, TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın bir zaman içinde başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlgili kurumlara teşekkür eder, uygulamaların ekonomimiz ve KOBİ’lerimiz için hayırlı olmasını dileriz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da paket açıklamıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gün içinde yaptığı açıklamada, sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketi oluşturulduğunu duyurmuştu.

TIKLAYIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan destek ve önlem paketi

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz."