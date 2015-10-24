Bir baba oğlunun böbreğini satmaya çalışırken yakalandı

Üç yıl önce kendi böbreğini satan bir baba, bu kez 13 yaşındaki oğlunun böbreğini satmak isterken yakalandı. Baba oğlunun böbreği için 50 bin liraya anlaştı.

Habertürk Gazetesi'nden Elif Çülük'ün haberine göre; Ankara-İstanbul hattında, organ ticareti son anda önlendi. Olay, Ankara Mamak’ta yaşandı. 13 yaşındaki çocuğunun böbreğini satmayı planlayan baba M.B., İstanbul’da böbrek tacirleriyle irtibat kurarak 50 bin liraya anlaştı. Alkollü olduğu sırada mahalle kahvehanesinde oğlunun böbreğini satacağını ağzından kaçıran M.B., daha sonra bu sözleri inkâr etti. Bir süre sonra da komşularına, iş bulduğunu ve 50 bin lira alacağı olduğunu öne sürerek İstanbul’a gideceğini söyledi.

Mahalleli kurtardı

Durumdan şüphelenen mahallelinin polise şikâyette bulunması üzerine, baba M.B. polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisi, M.B.’nin 13 yaşındaki oğlu Ü.B.’nin böbreğini, anlaştığı kişilere satmak için harekete geçtiğini belirledi. Böbrek taciri babanın Ankara’daki evine operasyon düzenlendi.

Saklandığı evde gözaltına alındı

Mamak’ta şüphelinin evine giden polis, M.B.’nin İstanbul’a gitmek için yola çıktığını tespit etti. Durum İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’ye bildirildi. Takibi devralan İstanbul polisi, saklandığı evde M.B.’yi gözaltına aldı. Zanlı adliyeye sevk edildi, 13 yaşındaki çocuk ise Sosyal Hizmetler Kurumu’na teslim edildi.

Böbrek taciri “baba”nın 3 yıl önce de kendi böbreğini sattığı ortaya çıktı. Polis, böbrek ticareti yapan çeteyi tespit etmek için çalışmalara devam ediyor.