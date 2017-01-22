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Ekonomi

"Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir"

Elektrikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerindeki kullanıcılar, elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde etti

22 Ocak 2017 16:07

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrikte abone kapma yarışındaki lisans sahibi şirketlerin ciddi indirimlere gittiğini, tüketicilerin faturalarında yüzde 8'e varan indirim gerçekleşmesinin mümkün olduğunu, bunun da bir aylık faturanın neredeyse bedavaya gelmesi demek olduğunu söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle serbest tüketici sayısı 8,4 milyona yükseldi.

Elektrikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerindeki kullanıcılar, elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde etti. Böylece Bursa'da yaşayan bir vatandaşın, Konya'daki bir elektrik şirketinin abonesi olarak hizmet alabilmesine imkan tanındı.

Yeni yılla birlikte tüketicilerin bu hakka kavuşmasının ardından elektrik şirketleri, abone sayısını artırmak için SMS ve mail yoluyla vatandaşlara indirim tarifeleriyle ilgili bilgiler gönderiyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin aylık elektrik harcamalarını değerlendirirken faturadaki TL tutarından ziyade faturaya yansıyan enerji tüketim miktarını dikkate almaları gerektiğini söyledi.

 "Bir aylık fatura bedavaya gelebilir"

Serbest tüketicilerin kendi firmalarına abone olmaları konusunda özel dağıtım şirketlerinin çeşitli kampanya ve reklam çalışmaları yaptığına değinen Ağaoğlu, "Seçimini bilinçli ve akıllıca gerçekleştirebilen tüketicilerin elektrik faturalarında yüzde 8'e varan indirim gerçekleşmesi mümkündür. Bu da yılda bir aylık faturanın neredeyse bedavaya gelmesi demektir." ifadesini kullandı.

"Son birim fiyatına bakarak hareket edin"

Ağaoğlu, bazı şirketlerin birim fiyatı yükseltip onun üzerinden yüksek indirimler yapıyormuş gibi gösterebildiğini belirterek, "Elektrikte yüzde olarak belirtilen indirimlerden çok indirimle oluşacak son birim fiyata bakarak tedarikçinin seçilmesi gerekiyor. Mevcut şirketten alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin daha üzerinde elektrik faturasıyla karşılaşmamak için tedarikçi seçerken yüzdelik indirimlere hemen kanmamalı, iyi araştırma yapılmalı." dedi.

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