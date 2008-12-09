T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bir aylık aşk

Demet Akalın, bir aydır beraber olduğu Emir Tamer sayesinde acısını unuttu.

09 Aralık 2008 02:00

Demet Akalın, bir aydır beraber olduğu Emir Tamer sayesinde acısını unuttu.

Oğuz Kayhan'ı kendisini aldattığı gerekçesiyle terk eden Demet Akalın, bir aydır beraber olduğu Emir Tamer sayesinde acısını unuttu.

Demet Akalın ile Emir Tamer'in sürpriz aşklarında bir ay geride kaldı. Çift, önceki akşam da Etiler'deki Mayadrom Alışveriş Merkezi'nden çıkarken görüntülendi.

Makyajsız hali ve şapkasıyla dikkat çeken şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermese de mutluluğunu hareketleri ve yüzünden silinmeyen gülümsemesiyle belli ediyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24