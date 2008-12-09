Bir aylık aşk

Demet Akalın, bir aydır beraber olduğu Emir Tamer sayesinde acısını unuttu.



Oğuz Kayhan'ı kendisini aldattığı gerekçesiyle terk eden Demet Akalın, bir aydır beraber olduğu Emir Tamer sayesinde acısını unuttu.



Demet Akalın ile Emir Tamer'in sürpriz aşklarında bir ay geride kaldı. Çift, önceki akşam da Etiler'deki Mayadrom Alışveriş Merkezi'nden çıkarken görüntülendi.



Makyajsız hali ve şapkasıyla dikkat çeken şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermese de mutluluğunu hareketleri ve yüzünden silinmeyen gülümsemesiyle belli ediyordu.

