Bir ayı aşkın süre burnunda 7.5 cm’lik sülükle yaşadı

İskoçyalı Daniela Liverani bir ay aşkın süre burnunda 7.5 cm’lik sülükle yaşadı. Güneydoğu Asya seyahatinde motosiklet kazası geçiren ve İngiltere’ye döndükten sonra burun kanamaları artan Liverani Sunday Mail’e verdiği röportajında, "Eve döndükten sonra kazadan kaynaklandığını sandığım burun kanamalarım durdu ve burnumdan dışarı bir şey çıktığını gördüm. Önce kurumuş kan pıhtısı sandım. Dışarı çıkarmaya çalıştım ama yeniden burnuma girdi. Duşa girdiğimde alt dudağıma kadar indiğini fark ettim, aynaya koştum ve hayvanın sırtını gördüm hastaneye gittim” şeklinde konuştu.

Edinburg’da yaşayan Liverani, doktor burnundaki sülüğü çıkardıktan sonra, bir ayı aşkın süredir çektiği acının dindiğini ve çıkan sülüğün neredeyse başparmağı genişliğinde olduğunu söyledi.



Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nden uzman Mark Siddal, "Liverani'nin yaşadığı olay muhtemelen Vietnam’da suya girmesinden ya da sağlıksız bir kaynaktan içtiği suyun burnuna kaçmasından kaynaklandı. Sülük çabuk büyüyen bir hayvan olmadığı için hasta durumu fark etmemiş" diye konuştu