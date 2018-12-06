Bir ayda terör örgütünün 12 ton yaşam malzemesi imha edildi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik son bir ayda kırsalda 9 bin 765 operasyon yapıldığını açıkladı. Bu operasyonlarda, 194 sığınak ve barınak imha edildi. 48’i ağır toplam 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın ile EYP, 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcı ele geçirilirken, 12 ton yaşam malzemesi de imha edildi.



İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerince art arda yürütülen başarılı operasyonlarda, terör örgütü PKK\'yı bitirme noktasına getirildiğini açıkladı. Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında; terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik kırsalda, 9 bin 765 operasyon yapıldığını belirterek, bu operasyonlarda 194 sığınak ve barınak imha edildi. 48\'i ağır olmak üzere 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/EYP, 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



YAKLAŞIK 12 TON YAŞAM MALZEMESİ İMHA EDİLDİ

Bakanlık açıklamasında, “Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor” ifadesini kullanılarak ele geçirilen gıda malzemelerini ise şöyle sıraladı.

“Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda; 3 ton un, 1,2 ton şeker, 200 kilogram çay, 700 kilogram yağ, 4,7 ton bakliyat, 2 ton muhtelif diğer yaşam malzemesi olmak üzere, yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.”

ANKARA, (DHA)-