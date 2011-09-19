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Bir ay sonra serbest bırakıldı MUŞ (A.A)

19 Eylül 2011 18:49

-Bir ay sonra serbest bırakıldı MUŞ (A.A) - 19.09.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Aykut Çelik'in serbest bırakıldığı bildirildi. Muş Valisi Ali Çınar, 12 Ağustos 2011'de terör örgütü tarafından kaçırılan askerin Diyarbakır'ın Kulp Jandarma Komutanlığında olduğunu söyledi. Bu bilgileri Diyarbakır Valiliğinden de teyit ettirdiklerini belirten Çınar, ''Bulanık'ta yaşayan askerimiz halen Kulp Jandarma Komutanlığında bulunuyor ve sağlığı yerinde. Bilgisine başvurulacak'' dedi. -Kaymakam adayının durumu- Bu arada, Aykut Çelik ile birlikte kaçırılan Muş Valiliğinde görevli Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu'yla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Çınar, ''Elimizde bazı bilgiler var. Netleştirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuyla ilgili fazla bilgi vermem doğru değil'' diye konuştu. Öte yandan, Aykut Çelik'in ailesinin çocuklarını görmek üzere Bulanık'tan Diyarbakır'ın Kulp ilçesine gittiği öğrenildi. Muş-Kulp karayolunda 12 Ağustos 2011'de yol kesen teröristler, Mardin'de vatani görevini yapan Aykut Çelik ile kaymakam adayı Kenan Erenoğlu'nu kaçırmıştı.

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