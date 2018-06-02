Bir ay önce 'Bedelli askerlik gündemimizde yok' diyen Erdoğan: Seçimden sonra oturur, konuşuruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda “ Seçimden sonra bedelli konusunu Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ile konuşuruz, eğer "gerekli diyorlarsa" karşı çıkmayız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV canlı yayınında, Nazlı Çelik'in 'bedelli askerlik' sorusuna yanıt verdi. Erodğan, "Genelkurmay, Milli Savunma oturum konuşacağız. Eğer "gerekli diyorlarsa" karşı çıkmayız" ifadesini kullandı.

“Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil” demişti

Başbakan Binali Yıldırım 27 Nisan’da CNN Türk’te bedelli askerliğe bakışlarının olumlu olduğunu belirterek "Bedelli askerliğe bakış açımız olumlu. Orada istismar olmamalı sadece. Dikkate alınması gereken bir talep. Bedelli toplumsal talep yavaş yavaş biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınacak bir konu" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’ın açıklamasından bir gün sonra, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek Başbakan Yıldırım’ı yalanlamıştı. Erdoğan Özbekistan ve Kore ziyareti öncesi AtatürkHavalimanı'nda şu açıklamayı yapmıştı:

"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur. Bu işlerin tabii istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de konuya ilişkin “Cumhurbaşkanımızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil” açıklamasında bulunmuştu.