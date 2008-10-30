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Sağlık

Bir avuç üzüm kalbe iyi gelir

ABD’lİ bilimciler, üzümün kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltabildiğini ortaya koydu.

30 Ekim 2008 02:00

ABD’lİ bilimciler, üzümün kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltabildiğini ortaya koydu.

Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalara göre üzümde doğal olarak bulunan antioksidan madde “flavonoid” tansiyonu düşürüyor, kalbin daha düzenli bir biçimde çalışmasını sağlıyor ve kalp damarlarını hasarlara karşı koruyor. Uzmanlar, araştırmayı deney fareleri üzerinde yürüttü ve üzüm tüketen farelerin, tüketmeyenlere oranla daha dengeli bir kan basıncına sahip olduğunu tespit etti.
Antioksidan madde, üzümün kabuğu, içi ve çekirdeğinde bolca olarak bulunuyor. Bilim adamları, günlük beslenme düzenine üzümü de eklemenin yüksek tansiyon ve ondan kaynaklanan diğer sağlık risklerini düşürebileceğini tahmin ediyor.

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