Bir asteroid daha geldi, geçti

İspanyol bilim adamları tarafından geçen yıl keşfedilen 2012 DA14 asteroidi, Dünya yakınından geçişini tamamladı. Yarım futbol sahası büyüklüğündeki asteroit, 28 bin kilometre ile Dünya'ya bu kadar yaklaşan en büyük gök cismi oldu.



Rusya'daki meteor yağmurunun ardından dev bir asteroit, Dünya yakınından geçti.

Günlerdir beklenen '2012 DA14' asteroidinin, dünyanın yörüngesine yakın geçişi tamamlandı.

Yarım futbol sahası büyüklüğündeki asteroit, Türkiye saati ile 19.00 - 21.00 arası Dünya’nın 28 bin kilometre uzağından geçti.

Bugüne kadar dünyaya bu kadar yaklaşan en büyük gök cismi olma özelliğini taşıyan 2012 DA14'ün geçişi en iyi Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya'dan gözlendi.

Söz konusu asteroit, geçen yıl İspanyol bilim adamları tarafından keşfedilmişti.

Asteroidin 200 milyar dolarlık değerli madene sahip olduğu tahmin ediliyor.