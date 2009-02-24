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Sağlık

Bir aşıyla ömür boyu koruma

Bilim insanları, insan yaşamını tehdit eden bütün virüslere karşı koruyucu özelliği olan ve tek doz uygulanarak ömür boyu koruma sağlayacak yeni bir ilaç geliştirdi.

24 Şubat 2009 02:00

İngiliz bilim insanları, insan yaşamını tehdit eden bütün virüslere karşı koruyucu özelliği olan ve tek doz uygulanarak ömür boyu koruma sağlayacak yeni bir ilaç geliştirdi.

Araştırmacılar, basit bir antiviral (virus önler) aşısının, sıradan kış virüsünden ölümcül ‘Kuş Gribi’ne kadar birçok hastalıkla mücadele edebileceğini açıkladı.

İnsan yapımı antikorları kullanan yeni ilacın 4-5 yıl içerisinde hazır olacağını ve eczanelerin raflarında yer alacağını söyleyen araştırmacılar, ilacın ardından aşının da kısa zamanda piyasada olacağını belirtiyor.

Asya’da yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden olan ve kişiden kişiye bulaşan ölümcül ‘Kuş Gribi’nin, Britanya’da on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olabileceğinden büyük endişe duyduklarını söyleyen Grip uzmanları, 1918 yılında milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan salgın hastalığın İngiltere’yi tekrar vurabileceğini ve bunun sadece zaman meselesi olduğunu vurguluyor.

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