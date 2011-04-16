-BİR ANLIK REHAVETTEN İKİ GOLÜ YEDİK İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, 2-0 öne geçtikleri maçta bir anlık rehavetten beraberlik gollerini yediklerini söyledi. Havutçu, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Gençlerbirliği karşısında maça iyi başladıklarını belirterek, ''İlk yarıda oyun tamamen kontrolümüzdeydi. İstediğimiz golü bulduk. Pozisyonlarımız vardı. İkinci yarının başında ikinci golü attık. Ancak bir anlık rehavetten iki golü yedik'' dedi. Genç teknik adam, maçın genelinde iyi oynadıklarını ifade ederek, ''Ama futbolda bu tarz hatalar yaptığınızda Gençlerbirliği gibi bir takımdan cezasını görüyorsunuz. Kendi evimizde 2-0'dan bu hale getirmememiz gerekiyordu. Bu tarz hatalar oluyor. Futbol hata oyunu. Bu kadar tecrübeli takımın yapmaması gerekiyordu'' diye konuştu. Oyuncu değişikliklerinde bir karmaşa yaşandığı ve Nihat'ın yerine yabancı oyuncunun girdiği yönündeki izlenimle ilgili görüşlerini aktaran Tayfur Havutçu, ''Sahada kaç tane yabancı olduğunu görüyorduk. Sıralamaya göre yaptık'' dedi. -''İSMAİL GENÇ OYUNCU- Havutçu, ikinci yarıda yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çeken İsmail Köybaşı'nın bu durumu konusunda ise ''İsmail genç bir oyuncu. Bu hataları yapmaması gerekiyor, öğrenecek. Önümüzdeki senelerde daha verimli olacağına inanıyorum. Milli takımda da oynuyor'' diye konuştu. Hafta başında Kasımpaşa ile oynamaları ve 3 günlük bir aranın ardından bugünkü maça çıkmaları konusunda ise Tayfur Havutçu, ''Bu tempoya alıştık. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. İdmanların dozajını da buna göre ayarlıyoruz. Sıkıntı yok'' dedi. Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Guti (kupa maçında) ve Fernandes'in oyundan çıkarken kendisine tepki gösterdikleri yönündeki soruyu ise ''Fernandes'in sırtına vurdum. Guti'ye de aynı şeyi yaptım. Onların görevi sahada en iyisini yapmak. Yapmadıkları zaman da gerekeni yapıyoruz'' diye yanıtladı. -CAVCAV: BÜYÜK BEŞİKTAŞ'IN HAKEME İHTİYACI YOK- Gençlerbirliği'nde kulüp başkanı İlhan Cavcav, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakem İlker Meral'in iyi bir yönetim göstermediğini öne süren Cavcav, şunları söyledi: ''Burada bütün seyirciler de gördü, zannediyorum yorumcular da gördü. Büyük Beşiktaş'ın bana göre hakeme ihtiyacı yok. Ne diyeyim? Allah'a sığınıyoruz. Kime şikayet edeceğiz, bilemiyorum. Murat'a yapılan faul kesin penaltıydı. Mustafa'nın kesilmesi, bana göre kırmızı kartlık bir olaydı, ancak bu hakemler bizim hakemlerimiz. Bunlara sahip çıkacağız. İnşallah bu değerli hakemimiz de televizyondan idare ettiği müsabakayı izler, vicdan azabı çekmez diye düşünüyorum.'' Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu belirten Cavcav, ''2-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamamız küçümsenecek olay değil. Önümüzde kritik maçlarımız var, bizim için çok önemli kupa maçımız var. Önümüze bakacağız. Bu değerli hakem kardeşlerimiz de bundan böyle daha dikkatli, daha özverili maç idare ederler diye düşünüyorum'' diye konuştu. -NECİP UYSAL: ÜZGÜNÜZ- Beşiktaş'ın genç futbolcusu Necip Uysal, Gençlerbirliği karşısında iyi oynadıklarını belirterek, ''İkinci yarının başında ikinci golü bulduk ama duran toptan ve kontradan gol yedik. Üzgünüz. Önümüzde Gaziantepspor maçı var. Bu maçı iyi oynayıp finale çıkmak istiyoruz'' diye konuştu. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu İbrahim Toraman, oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Girdiğimiz pozisyonlar var. 2-0'dan sonra 3-0 veya 4-0 olacak pozisyonları değerlendiremedik. Konsantrasyon kaybı maçı 2-2'ye getirdi. Futbolda her zaman ciddi olmak gerekiyor. Ders çıkaracağız. Sonuçta berabere kaldık. İyi oynadık. Taraftarlarımızın memnun olduğunu düşünüyorum.'' İkinci golde büyük hata yapan İsmail konusunda ise İbrahim Toraman, ''Futbol hatalar oyunu. Önemli olan niyet. İsmail ilk golde de asist yapmıştı. Kendini geliştirmesi lazım. İyi de oynuyor ve mücadele ediyor. Hatalarını giderdikten sonra daha da iyi olacak'' diye konuştu. Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci ise maça iyi başladıklarını ve 2-0 öne geçtiklerini belirterek, ''Sonuçta 2-0'ı korumamaz gerekiyordu. Bir tane duran toptan bir de basit hatadan dolayı gol yedik. 2-0'dan sonra kimse maçın böyle biteceğini tahmin etmezdi. Çünkü her şey iyi gidiyordu, oyun bizim kontrolümüzdeydi ama futbolda böyle şeyler var. Beraber kaldığımız için üzgünüz'' ifadelerine kullandı. Bu arada Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gaziantepspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına yarın sabah basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak. -ZUMDİCK: ''BİZİ MUTLU EDEN BİR SONUÇ''- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick ise kendilerini mutlu eden bir sonuç aldıklarını söyledi. Zumdick, zor bir mücadelenin yaşandığını belirterek, ''İki gol yedik ve geriye düştük, ancak geri dönüşü başardık. Şanslar bulduk. 1 puandan mutluyuz. Bizim için iyi oldu'' dedi. Genç bir takıma sahip olduklarını belirten Alman çalıştırıcı, ''Bazen kontrolü sağlayamıyoruz. Jedinak'ın frikikten attığı gol durumu değiştirdi. İki takım da çok önemli pozisyonlar buldu. 2-2'lik beraberlikten memnunuz'' diye konuştu. Konuk ekibin futbolcusu Emre Aygün, geriye düştükleri maçta Beşiktaş gibi bir rakibe karşı 2-2 beraberliği yakaladıklarını ve puanla döndüklerini söyledi. Gençlerbirliği futbolcusu Mustafa Pektemek ise güçlü bir takıma karşı 2-0 geriden gelip puan kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.