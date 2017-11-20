BİR ANDA HAVA KARARDI SAĞANAK YAĞMUR BAŞLADI; ÇATALCA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul\'da yağmur yolları göle çevirdi.
Meteoroloji\'nin uyardığı yağmur İstanbul\'da etkili oluyor. Yağmur bulutuyla hava bir anda karardı, sağanak yağmur başladı. Anidan bastıran yağmurla Çatalca\'da yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Görüntü Dökümü:
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-Çatalca\'da göle dönen yollar
-Bağcılar\'daki yağmur bulutları
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20.11.2017 - 12.12 - Haber Kodu : 171120044
20.11.2017 - 12.16 - Haber Kodu : 171120047