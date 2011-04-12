-BİR ALTIN DA BÜNYAMİN SEZER'DEN KAZAN (A.A) - 12.04.2011 - Soner Sayımlar - Avrupa Halter Şampiyonası 62 kilo erkekler müsabakasında Bünyamin Sezer, koparmada kaldırdığı 140 kiloyla Avrupa şampiyonu oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden şampiyonanın ikinci gün akşam seansında podyuma çıkan Bünyamin Sezer, ilk hakkında 131 kiloyu kaldırdı. İkinci hakkında 135 kilo kaldırarak, altın madalyayı garantileyen Bünyamin Sezer, son hakkında da 140 kiloyu geçerek, Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bu kiloda ikinciliği Romanya'dan Victor Buci 134 kilo ile alırken, üçüncülüğü 130 kilo ile Polonya'dan Damian Wisnievski kazandı. Aynı kiloda mücadele eden diğer Türk halterci Hurşit Atak ise ilk hakkında kaldıramadığı 125 kiloyu ikinci hakkında geçmeyi başardı. Son hakkında kilosunu 128'e çıkartan Atak, bu kiloyu da kaldırarak, 4. oldu.