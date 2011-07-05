Bir Aliye Kavaf da Hindistan'da çıktı

T24

Kavaf da 'hastalık' demişti

Eşcinsel hakları savunucuları, bakanın ifadelerini "talihsizlik" diye değerlendirdi. Daha önce suç kabul edilen eşcinsel ilişki, 2009 yılında tarihi bir kararla yasal ilan edilmişti. Hindistan eşcinsel topluluğunun olumlu karşıladığı bu kararın, eşcinselleri taciz ve zulümden koruyacağı dile getirilmişti.Azad ise Delhi'de HIV/Aids konulu bir konferansta konuşurken eşcinsel ilişkinin daha çok kalkınmış ülkelerde olduğunu savunurken "ne yazık ki ülkemize de ulaştı" şeklinde bir ifade kullandı.Azad, "İnsan doğasına aykırı olsa da ülkemizde hızla yayılıyor ve tespit etmesi de güçleşiyor" diye konuştu.Birleşmiş Milletler'in sağlık konularında özel raportörü Anand Grover de bakanın ifadelerini eleştirdi ve bu konumdaki birinden bu sözlerin duyulmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.Hindistan'da bir tahmine göre HİV virüsü bulaşmış eşcinsel erkeklerin oranı yüzde 8'in üzerinde.Genel nüfusta ise bu oran, yüzde 1'i geçmiyor.Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf’ın “Eşcinsellik bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir” açıklaması tepki çekmişti.