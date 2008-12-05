Bir alemsin Beckham



Dünyaca ünlü İngiliz yıldız futbolcu David Beckham, takımı Los Angeles Galaxy'le gittiği Yeni Zelanda'da yaptığı bir hareketle yine ilgi odağı olmayı başardı.



Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'nin Okyanusya karmasıyla yapacağı karşılaşma için Yeni Zelanda'ya giden İngiliz yıldız David Beckham, havaalanında şaşırtıcı bir harekette bulundu ve bir anda yine gündem konusu oldu. Ocak ayından itibaren Serie A takımlarından Milan'da forma giyecek olan David Beckham, Auckland'da havalına indikten sonra kendisini görmek isteyen ve Yeni Zelanda'lı hayranıyla ülkenin yerli halklarına (Maori) özgü bir şekilde burunlarını birbirlerine sürttürerek selamlaştı. Beckham ve hayranı havaalanında ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden olurken, Beckham daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı çarpıtılmaması gerektiğini ve kötü bir niyetinin olmadığını söyledi.



David Beckham'ın da forma giyeceği maçta Los Angeles Galaxy, Cumartesi günü Okyanusya karmasıyla bir maç yapacak ancak karşılaşma öncesi Yeni Zelanda basınında çıkan haberlerde, maçın oynanacak 32 bin kişilik Mount Smart Stadyumu'nda şu ana kadar sadece 14 bin biletin satılması skandal olarak nitelendirildi.



Haberlerde geçtiğimiz yıl yine Beckham'ın oynadığı maçta 32 bin biletin tamamının satıldığı ancak şimdi bu rakamın yarısına bile ulaşılmadığı ifade edildi







