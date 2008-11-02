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Politika

Bir AKP'li uyuşturucudan tutuklandı

AKP'nin bir belediye başkanı uyuşturucu imalatı yapmak, bir ilçe başkanı da ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla tutuklandı.

02 Kasım 2008 02:00

AKP'nin bir belediye başkanı uyuşturucu imalatı yapmak, bir ilçe başkanı da ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri perşembe günü Ordu’nun Seferli Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Kaya Filiz'i gözaltına aldı.
‘Uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimi' suçlamasıyla Akkuş Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Filiz tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Filiz'in geçen yıl DSP’den istifa ederek AKP'ye geçmişti.

İhaleye fesat

Yozgat'ta da Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ‘yemek ve hizmet alımı’ ihalesini alan AKP Çekerek İlçe Başkanı Cemalettin Bozdemir ve ilçede yemek fabrikası bulunan Ramazan Yarar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İhale için hazırlanan dosyalarda bulunan evrakın sahte olduğu iddiasıyla yapılan şikâyeti değerlendiren savcılığın ‘yakalama talimatı' üzerine Bozdemir ile Yarar gözaltına alındı. Bozdemir ve Yarar, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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