Bir AKP’li vekilin daha Covid-19 testi pozitif çıktı

AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bilen’in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın çevresinin de kontrol altına alındığı öğrenildi.

AKP'li Bilen, yaptığı açıklamada, “Hastanede tedaviye başladık. Sağlık durumunun gayet iyi. Ateşim düştü. İnşallah birkaç güne hastaneden çıkarım ve tedaviyi tamamlarım” dedi.

Bilen, yakın temasta bulunmamaya özen gösterdiğini ancak yakın çevresinin de kontrol edildiğini belirtti.

AKP'li Akbaşoğlu da Covid-19'a yakalanmıştı

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da Covid--19’a yakalanmıştı. Akbaşoğlu'nun tedavsi sürüyor.

Meclis'te yapılan son test sonuçlarında 6 vekilde Covid-19 tespit edilmişti

TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha Koronavirüs tespit edilmiş, Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükselmişti.