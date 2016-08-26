Bir ailenin yoksulluk sınırı 4 bin 500 liraya dayandı

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ağustos ayı sonuçları açıklandı. Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 362 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 435 lira oldu.

Bloomberg Habertürk'ün aktardığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 361 lira 60 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 435 lira 19 kuruş oldu.

Ağustos ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise bin 690 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.

Bu ay, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,60 geriledi.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 1,27 olurken yıllık ortalama artış yüzde 7,80 olarak hesaplandı.

Fiyatlar genel olarak değişmedi

Araştırmaya göre, süt fiyatı ortalamada artarken yoğurt ve peynir fiyatı aynı kaldı. Kıyma et ve kuşbaşı ile tavuk, sakatat fiyatı değişmedi. Yumurta fiyatında ise yaz mevsimine rağmen artış dikkati çekti. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı mercimek, barbunya) fiyatı aynı kaldı.

Mevsim şartlarına bağlı olarak genellikle yaz aylarında gerileyen sebze-meyve fiyatlarının geçen aylarda yükselmesi, mutfak harcamasını olumsuz etkiledi. Ancak bu ay meyve-sebze fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşti. Gıda harcamasında bu ay gerçekleşen gerilemenin temel nedeni de yaş sebze-meyve oldu. Geçen ay sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı 3,76 lira tutarında olurken bu ay 3,51 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 3,36 lirayken bu ay 3,32 lira oldu. Meyve fiyatlarında ise düşüş yönünde bir gelişme görüldü. Geçen ay 4,23 lira hesaplanan ortalama meyve kilogram fiyatı 3,73 lira oldu.

Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta bu ay kayda değer fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Tereyağı, margarin ve zeytinyağı fiyatı değişmezken ayçiçek yağı fiyatında az da olsa artış görüldü. Siyah zeytinin ortalama kilogram fiyatı artarken, yeşil zeytin fiyatı geriledi ve ortalamada zeytin fiyatında düşüş yaşandı.