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BİR AİLE TRAFİK CANAVARI KURBANI MALATYA (A.A)

20 Temmuz 2010 01:53

-BİR AİLE TRAFİK CANAVARI KURBANI MALATYA (A.A) - 19.07.2010 - Malatya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü. Malatya'dan Sivas istikametine gitmekte olan emniyet mensubu Murat Kılınç (35) yönetimindeki 44 LR 232 plakalı otomobil, Malatya-Sivas karayolu 5. kilometrede karşı yönden gelen M.S. yönetimindeki 19 DE 040 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki Murat Kılınç, eşi Narin Kılınç (32) ve çocukları Elif Naz Kılınç (6) olay yerinde öldü. Cesetleri otomobilde sıkışan çift, sivil savunma ve itfaiye ekiplerince çıkarılırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada otomobilde çok sayıda valiz bulunduğu görülürken Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Murat Kılınç'ın ailesiyle tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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