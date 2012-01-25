-Bir Adamın Portresine 2 milyon dolar NEW YORK (A.A) - 25.01.2012 - 79 yaşında ölen Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor'un Flaman ressam Frans Hals'ın "Bir Adamın Portresi" isimli resmi Christie's müzayede evinde 2 milyon dolara satıldı. Taylor'ın babası olan eski eser uzmanı Francis Taylor tarafından satın alınmış 380 yıllık Hollanda resmi, sinema yıldızının evinde yıllardır şöminenin üzerinde asılı duruyordu. Frans Hals'ın eseri Christie's'de 700 bin dolardan satışa sunuldu ve iki misli fiyattan alıcı buldu. Christie's'in Eski Ustalar bölümü eseri açık artırmaya çıkardı. Alıcılar nadiren ismen açıklanıyor.