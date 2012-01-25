T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir Adamın Portresine 2 milyon dolar NEW YORK (A.A)

25 Ocak 2012 23:17

-Bir Adamın Portresine 2 milyon dolar NEW YORK (A.A) - 25.01.2012 - 79 yaşında ölen Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor'un Flaman ressam Frans Hals'ın "Bir Adamın Portresi" isimli resmi Christie's müzayede evinde 2 milyon dolara satıldı. Taylor'ın babası olan eski eser uzmanı Francis Taylor tarafından satın alınmış 380 yıllık Hollanda resmi, sinema yıldızının evinde yıllardır şöminenin üzerinde asılı duruyordu. Frans Hals'ın eseri Christie's'de 700 bin dolardan satışa sunuldu ve iki misli fiyattan alıcı buldu. Christie's'in Eski Ustalar bölümü eseri açık artırmaya çıkardı. Alıcılar nadiren ismen açıklanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24