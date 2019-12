BİR 4/C ÇALIŞANI 4/C'Yİ ANLATIYOR...

Özelleştirilen bir kurum olan PETKİM'den 4/C'ye geçen bir personelim.Tekel işçileriyle gündeme gelen bu konuyu sizlerin de araştırıp sağ duyunuzla yazı yazmanızı köşenizden sesimizi duyurmanız için yalvarırız... saygılarımızlaKamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar çerçevesinde, her halükârda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel çalıştırılmaktadır.

Ücretler:

Bakanlar Kurulu Kararı ile her yıl yayınlanmaktadır. 2009 yılında öğrenim durumuna göre ayda 600-700-800 TL(brüt) ücret ödenmektedir. Yılda en fazla 10 ay çalıştırılabilecekleri için, yıllık ortalaması hesaplandığında 4/C personeline ödenen ücret asgari ücretin bile altına düşmektedir.









Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmemekte ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamamaktadır.



Çalışma saatleri

4/C statüsünde çalışanların çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınmakta, ancak, personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda bulunmakta ve bu çalışma karşılığında herhangi bir fazla mesai ücreti ödenmemektedir.



Başka iş yapma yasağı 4/C personelinin, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapması mümkün değildir.







Sosyal Hakları:

Hiçbir sosyal ödemesi(ikramiye,prim,yardım vs. gibi) yoktur. Sadece çalıştıkları her ay için azami bir gün ücretli izin hakları vardır. Yıl içinde resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması hâlinde aşan kısım için ücret ödenmez.



Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.



Sözleşmenin feshi hâlinde tazminat hakkı yoktur. Hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez. Sendikaya üye olamazlar.



Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer.