Biontech ve Pfizer AB'de kullanım iznine başvurdu

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li Pfizer firması, ortaklaşa geliştirdikleri aşının kullanımı için harekete geçti. İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, aşı için Avrupa İlaç Kurumu'na (EMA) kullanım başvurusunun Pazartesi günü yapıldığı belirtildi. ABD'li bir başka ilaç şirketi olan Moderna da kendi geliştirdiği aşı için EMA'ya başvuruda bulunmuştu.

EMA'nın şimdi bu başvuruları inceleyip kararını vermesi gerekiyor. Ancak nihai karar AB Komisyonu'nda. Komisyon, EMA'nın tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanıp kullanılamayacağını izin verecek. Bu sürecin ne kadar süreceği şimdilik bilinmiyor, ancak Biontech, kullanım izni verilmesi durumunda aşının Aralık ayı içinde sevkiyatına ve ardından da aşılama uygulamasına başlanabileceğini duyurdu. Biontech-Pfizer ortaklığı ile Moderna, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'ndan da geliştirdikleri aşılar için acil kullanım izni istedi.

Yüzde 95 koruma sağlıyor

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklamıştı. Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtilmişti.

Aşının 65 yaş üstündekilerde yüzde 94 koruma sağladığı tespit edilmişti. Ancak aşının enfeksiyona karşı ne kadar süre koruma sağladığı bilinmiyor.

Adil dağıtım sözü

Biontech açıklamasında, aşı dozlarının "adil dağıtılacağına" ve bir ülkenin aşı dozlarının tümüne sahip olmayacağına da vurgu yaptı. Biontech'in hesaplamasına göre bu yıl içinde 50 bin doz, önümüzdeki yıl da 1 milyar 300 milyon doz aşı dünyaya dağıtılabilecek. Öte yandan Biontech'in aşısı, iki dozdan oluşuyor.

Biontech'in Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu üyesi Uğur Şahin de aşıya izin verilmesiyle birlikte dünya geneline dağıtımının mümkün olacağını ve kullanım izni almak için de yetkililerle işbirliği yaptıklarını söyledi. Şahin, "Tekrar normal hayata dönebilmek için virüsle yürütülen küresel mücadeleye katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şirket İngiltere, Avustralya, Kanada ve Japonya'da da kullanım izni başvurusundu bulundu. Biontech ile Pfizer ortaklığı ile Moderna'nın aşıları RNA teknolojisi kullanılarak geliştirildi.