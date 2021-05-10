BioNTech, yılın ilk çeyreğinde 1.128 milyar Euro kar açıkladı

Pfizer'le birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net kârı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128.1 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Alman şirket BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı. Şirketin birinci çeyrekteki net kârı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128.1 milyon Euro'ya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53.4 milyon Euro zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon Euro'ya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar Euro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27.7 milyon Euro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına kârı da 4.39 Euro'ya denk geldi.