BioNTech'ten 'sahte hesap' uyarısı: Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin'in kişisel Twitter hesapları yok

Pfizer ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren BioNTech firmasında yapılan açıklamada, aşı geliştirme çalışmalarının başında bulunan bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin adına açılan sahte Twitter hesapları hakkında bilgi verildi.

İkilinin kişisel Twitter hesabı kullanmadığını belirten BioNTech, mevcut sahte hesapların silinmesi için Twitter ile irtibat halinde olduklarını kaydetti.

Türeci ve Şahin adına açıklan sahte Twitter hesapları aşının bulunduğu günden bu yana binlerce takipçi kazanmış ve paylaşımları çok sayıda etkileşim almıştı.

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