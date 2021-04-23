BioNTech kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci: Yıllık aşılar olunabilir

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Alman BioNTech'in baş tıbbi sorumlusu ve kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, “Aşıdan sonra virüse karşı bağışıklık zaman içinde azalıyor. Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olunabilir" dedi.

ABD merkezli bir televizyon kanalında açıklamalar yapan Türeci, Pfizer şirketi ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının üçüncü dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Pfizer’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, geçen haftalarda “En geç 12 ay içinde üçüncü doz koronavirüs aşısının” yapılması gerektiğini söylemişti. Moderna'nın üst düzey yöneticilerinden Corinne M. Le Goff da geçen hafta destekleyici aşı dozunun gelecek yıl uygulanacağını belirtmişti.