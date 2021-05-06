BioNTech, aşı üretim kapasitesini artırıyor

BioNTech, 2021 aşı üretim kapasitesini 3 milyar doza kadar yükselttiğini, 2022 kapasitesinin 3 milyar doz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı dünyanın çok sayıda ülkesinde kullanılan BioNTech daha önce 2021 için 2,5 milyar doz ve 2022 için ise 3 milyar doz kapasite rakamlarını öngörmüştü.

BioNTech, halihazırda üretim tesisi bulunan ülkelerden düşük gelirli ülkelere aşı tedarikinin desteklenmesi ve yeni sertifikalı üretim tesislerin belirlenmesi konusunda hükümetler, üreticiler, uluslararası ve ulusal örgütlerin ortak bir çalışmayla işbirliği yapması gerektiğini söyledi.