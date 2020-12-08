Endonezya merkezli Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı CoronVac'ın ilk denemelerde %97'ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Bio Farma'dan Iwan Setiawan yaptığı açıklamada etki oranı tespitlerini yaptıkları bir aylık klinik denemelere dayandırdıklarını ve final tespitlerini ocak ayında duyuracaklarını belirtti.

Bio Farma, Endonezya'da yerel olarak Sinovac aşısının dozlarını üretiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz alımı için anlaşma yapılan aşının uygulanmasına aralık ayı sonu gibi başlanacağını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aşı miktarının ise 100 milyon doz olduğunu söylemişti.

Koca, Çin'den daha fazla miktarda aşı almak istediklerini ancak alamadıklarını ifade etti.

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