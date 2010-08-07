Bio-Bug lağım atıklarıyla çalışıyor...

Normal yakıt da mümkün



Firma, 70 evden çıkacak atığın, aracın yılda 10 bin mil (16 bin km.) gitmesini sağlayacağını öne sürüyor. Deney başarılı olursa Volkswagen bazı araçlarını biyogaz kullanacak hale dönüştürebilir.Wessex Water’a bağlı GENeco’dan Muhammed Sıddık, yıllardır biyogaz ürettiklerini ve bu yolla elekrik elde ettiklerini söylüyor. Ekip kanalizasyon atıklarından ürettikleri gazı otomobilde kullanarak, fosil yakıtlarına sürdürülebilir ve verimli bir alternatif enerji kaynağı yaratmak istemiş. Sıddık, otomobilin performansının diğer otomobillerden farklı olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Muhtemelen en sürdürülebilir araç bu.”Deneme sürüşü Bristol caddelerinde yapılan Bio-Bug, gücünü veren atıkların kötü kokusunu yansıtmıyor, sıradan bir otomobil gibi kokuyor.Modifiye edilmiş araçta geleneksel yakıt kullanma seçeneği de duruyor. Araç kurşunsuz benzinle start alıyor ve saatte 183 km. hıza erişebiliyor. Motor yeteri kadar ısındıktan sonra da metan gaz kullanımına geçiliyor. Metan gazı bitince Bio-Bug yine benzine dönüyor. Bio Bug deneyi başarılı olursa GENeco kendi araç filosunun yakıt sistemini dönüş-türecek.