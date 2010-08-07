T24 LogoT24 Logo
Çevre

Bio-Bug lağım atıklarıyla çalışıyor...

Lağım atıklarından elde edilen gazla çalışan bir Volkswagen Beetle, İngiltere’de trafiğe çıktı.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Lağım atıklarından elde edilen gazla çalışan bir Volkswagen Beetle, İngiltere’de trafiğe çıktı.  ‘Bio-Bug’ adlı aracı tanıtan firma Wessex Water, insan dışkısından metan gazı üretiyor.



Firma, 70 evden çıkacak atığın, aracın yılda 10 bin mil (16 bin km.) gitmesini sağlayacağını öne sürüyor. Deney başarılı olursa Volkswagen bazı araçlarını biyogaz kullanacak hale dönüştürebilir.
Wessex Water’a bağlı GENeco’dan Muhammed Sıddık, yıllardır biyogaz ürettiklerini ve bu yolla elekrik elde ettiklerini söylüyor. Ekip kanalizasyon atıklarından ürettikleri gazı otomobilde kullanarak, fosil yakıtlarına sürdürülebilir ve verimli bir alternatif enerji kaynağı yaratmak istemiş. Sıddık, otomobilin performansının diğer otomobillerden farklı olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Muhtemelen en sürdürülebilir araç bu.” 


Normal yakıt da mümkün

Deneme sürüşü Bristol caddelerinde yapılan Bio-Bug, gücünü veren atıkların kötü kokusunu yansıtmıyor, sıradan bir otomobil gibi kokuyor. 

Modifiye edilmiş araçta geleneksel yakıt kullanma seçeneği de duruyor. Araç kurşunsuz benzinle start alıyor ve saatte 183 km. hıza erişebiliyor. Motor yeteri kadar ısındıktan sonra da metan gaz kullanımına geçiliyor. Metan gazı bitince Bio-Bug yine benzine dönüyor. Bio Bug deneyi başarılı olursa GENeco kendi araç filosunun yakıt sistemini dönüş-türecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24