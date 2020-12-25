Binomo, 2020’de milyonlarca insana ek gelir imkanı sundu

2020 yılının gündemini oluşturan ekonomik çalkantılar dünya genelinde ek gelir arayışlarının artmasına neden oldu. Rotalar ise çevrimiçi ticaret platformlarına çevrildi. Çevrimiçi ticaret platformu Binomo, 133 ülkede günde 931 bin 074 yatırımcının ticaret yaparak ek gelir kazanmasına imkan sağladı.

2020 yılının neden olduğu küresel ölçekteki ekonomik çalkantılar, insanların ek gelir kaynakları aramasını da beraberinde getiriyor. Özellikle birikimlerini doğru yöneterek ek gelir elde etmek isteyenler online ticareti ve yatırım araçlarını önemli bir fırsat olarak gördü. Türkiye dahil 133 ülkede faaliyet gösteren online yatırım platformu Binomo ise en çok tercih edilen yatırım platformlarından biri oldu. Binomo, günde ortalama 931 bin 74 kişinin işlem yapmasına imkan sağladı. Haftalık yapılan işlem adedi ise 36 milyona ulaştı.

Binomo nedir, nasıl kullanılır?

İnsanlara belirli bir vadede yatırım yaptıkları aracın fiyat hareketinden gelir kazandırmayı amaçlayan Binomo üzerinden global şirketlerin hisse senetlerinden dövize, emtialardan kripto paralara kadar hesap tipine göre 60’tan fazla ticari varlığa yatırım yapılabiliyor. Platforma para aktarımı da banka kartlarıyla kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

Daha önce yatırım yapmamış ancak bu yolda adım atmak isteyen kişilerin de minimum yatırımlarla ticaret yapmaya başlamasının önünü açan Binomo, böylece yatırım kaybı gibi risklerin önüne geçerek insanlara nasıl ticaret yapılacağını öğretiyor. Sunulan demo hesaplar ile yatırımcının yatırım kararlarını test etmesine de imkan veriliyor. Siz de buraya tıklayarak deneyebilirsiniz.

Dünya genelinde global çevrimiçi ticaret platformları, önümüzdeki beş yıl içinde gelir bazında yüzde 5,1’lik büyüme ile pazar büyüklüğünü 2025 yılına kadar 16 milyar 780 milyon dolara ulaştıracak. Bu seyirde belirleyici olan oyunculardan biri de kısa vadeli ticarete (LTT) odaklanan çevrimiçi ticaret platformu Binomo olarak karşımıza çıkıyor.

“Başarılı bir yatırımcı olmayı öğretmek istiyoruz”

Profesyonel düzeyde eğitimler, analitik hizmetler, müşteri desteği ve aracılık hizmetleri sunarak yatırımda doğru atılmış adımların artırılmasını amaçladıklarını söyleyen Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, “Müşterilerimize Amerikan ve Avrupalı ​​brokerların hizmet düzeyini sunuyoruz. İnsanlara başarılı bir yatırımcı olmayı öğretmek istiyoruz. Bunun için müşterilerimizle işbirliğimizi tamamen şeffaf tutuyor, yüksek teknolojimiz ile de yatırımcıların dünya finans piyasalarını ve riskleri objektif olarak değerlendirmelerine olanak tanıyoruz. International Financila Commission (IFC) tarafından aldığımız onay kapsamında da müşterilerimizin tüm risklerini sigortalıyoruz. Bu sayede faaliyet gösterdiğimiz 133 ülkede günde 896 bin 640 yatırımcının ticaret yapmasına imkan verdik. Hali hazırda bünyemizde bir haftada ortalama 36 milyon başarılı işlem gerçekleştiriliyor. İnsanlara yatırım yapmayı öğrettikçe bu rakamların daha artacağından şüphemiz yok.” dedi.