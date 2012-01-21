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Dünya

Binlerce Türk, Paris sokaklarında PARİS (A.A)

21 Ocak 2012 16:24

-Binlerce Türk, Paris sokaklarında  PARİS (A.A) - 21.01.2012 - Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senatoda reddedilmesi için, Türklerin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği protesto gösterisi büyük bir coşkuyla başladı. Fransa ve diğer birçok Avrupa ülkesinde yaşayan binlerce Türk gösterici, Türk, Cezayir, Azerbaycan ve Fransız bayraklarıyla sağanak yağmura ve soğuk havaya rağmen yasa teklifini protesto ediyor ve Fransız senatörleri sağduyulu olmaya davet ediyor. Gösteriye, organizasyon komitesine göre 35 bin, polis kaynaklarına göre 20 binin üzerinde kişi katılıyor. İlerleyen saatlerde bu sayının artması bekleniyor. Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, Türk dernekleri komitesi de görevlendirdikleri yaklaşık 500 kişiyle gösteri kortejinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Gösteriye Fransız medyasının yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.

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