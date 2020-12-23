Binlerce Trump destekçisi, Biden'ın göreve başlayacağı günde "Trump için sanal yemin töreni"ne katılacak

T24 Dış Haberler

Binlerce Trump destekçisi, Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği 20 Ocak'ta Donald Trump için internet üzerinde "ikinci yemin töreni" düzenleme kararı aldı.

The Hill'de yer alan habere göre, Facebook'ta 60 binden fazla Trump destekçisinin yer aldığı etkinlik "Donald Trump için 2. Başkanlık Yemin Töreni" başlığını taşıyor. Herhangi bir resmi kurumla bağı olmadığını vurgulayan Facebook grubu "Biz 325 bin kişiden oluşan bir taban hareketiyiz ve Donald Trump'a desteğimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Facebook, etkinlik sayfasına "Joe Biden ABD'nin seçilmiş başkanıdır. Biden, 20 Ocak 2021'de ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edecek" ifadeleri içeren uyarı ekledi.

Donald Trump, seçimde usülsüzlük olduğuna dair iddialarını sürdürüyor.