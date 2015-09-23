Binlerce ton atık Ege Denizi ve Bafa Gölü'ne döküldü!

Toplam uzunluğu 584 kilometre olan Büyük Menderes Nehri'nin, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın'dan topladığı, regülatör kapaklarında biriken katı ve sıvı atıklar, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan, Ege Denizi ve Bafa Gölü Tabiat Parkı'na döküldü.

Latif Sansür’ün DHA’da yer alan haberine göre, Ekositemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Söke Sulama Birliği yöneticileri yaklaşık bir ay önce yaptıkları incelemede, sulama amacıyla kapatılan regülatör kapaklarında binlerce ton atık biriktiğini tespit etti. Eylül ayı başında kapakların açılmasıyla atıkların denize akacağını belirten EKODOSD, Aydın Valiliği, Çevre Şehircilik il Müdürlüğü ile DSİ'ye başvurarak söz konusu atıkların temizlenmesini istedi. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine önceki gün açılan kapaklarla birlikte, binlerce ton katı ve sıvı atık, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan, Ege Denizi ve Bafa Gölü Tabiat Parkı'na döküldü.

Toplumsal yaşamı etkiliyor

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Park ve Bafa Gölü'ndeki yaşama can suyu veren Büyük Menderes Nehri'nin son yıllarda insan kaynaklı kirlilikle boğuştuğunu söyleyerek "Büyük Menderes Nehri, artık bereketten çok kirlilik getiriyor. Katı atık kirliliği aşırı arttı. Atıkların Söke regülatöründe biriktiğini, kamyonlarca çöpün kapaklar açılmadan buradan alınması için ilgili kurumları bilgilendirmiştik. Aydın Valiliği'nden gereğinin yapılması için, Çevre il Müdürlüğü, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'ne ve Söke Belediye Başkanlığı'na gönderildiği tarafımıza ulaştırıldı. Ancak aradan geçen bir ay sürecinde herhangi bir müdahalenin yapılmadığı ortaya çıktı. Sulama mevsimi bittiğinden kapaklar açıldı. Regülatör önünde biriken çöpler alınmadığından, kapaklar açıldığında suyla birlikte gitti. Ev eşyalarından, pet şişelere, zirai ilaç kutularına, çocuk bezlerine, köpüklere, konserve kutularına, plastik eşya ve naylonlara, içecek şişeleri, kutuları ve birçok hayvan leşiyle birlikte ne kadar atık varsa, kapakların açılmasıyla birlikte Menderesin ana yatağına doldu, deniz ve göle ulaştı" dedi. EKODOSD Başkanı Sürücü, Menderes'te yaşanan yoğun kirliliğin ekonomik, ekolojik ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

'Su götürür' mantığı

Atıkların Milli Park'ın Kafa bölgesinden denize ulaştığını söyleyen Sürücü, "Kirliliğin en iyi gözlemcileri kafalı balıkçılardır. Her türlü atığı, Türkiye 'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Büyük Menderes Deltası kıyılarında görmek mümkündür. Menderes'e yakın kırsaldaki yerleşimler de çöplerini 'su götürür' mantığıyla nehre atıyor. Özellikle düğün, dernek ve piknik alanları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu faaliyetlerden sonra biriken çöplerin adresinin de Menderes olduğu görülüyor. Regülatör kapakları bir dahaki sulama mevsimine kadar açık kalacak. Kapaklar açık olduğundan çöpler artık birikmeyecek. Birikmeyen çöplerin farkında olunmayacak ve su onları yine Bafa Gölü'ne ve Büyük Menderes Deltası'ndan denize taşımaya devam edecek" diye konuştu.