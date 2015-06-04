Binlerce Suriyeli Türkiye'ye geçti

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad çevresinde IŞİD militanları ile YPG güçleri arasında yoğunlaşan çatışmalardan kaçan 3 binden fazla sivilin son iki gün içinde Türkiye'ye geçtiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Tel Abyad çevresinde IŞİD militanları ile YPG güçleri arasında çatışmaların yoğunlaşması ve bu çerçevede IŞİD karşıtı koalisyonun hava saldırılarının da bu bölgede yoğunlaşmasının ardından Türkiye sınırına doğru bir hareket olduğunu belirten bir Başbakanlık yetkilisi, "Akçakale-Ceylanpınar arasında yaşanan bu hareketlenmenin ardından dün ilk olarak hasta, yaşlı ve çocukların olduğu ailelere öncelik verilerek 837 sivil Türkiye'ye kabul edildi. Bugün de 2,500 kişi daha alındı" dedi.

Türkiye'ye girişlerine izin verilen bu kişilerin Akçakale sınır kapısına götürüldüğünü belirten yetkili, burada kayıtlarının ve sağlık kontrollerinin yapıldığını, bu kişilerden isteyenlerin AFAD'ın Mardin Derik'teki kampına yerleştirildiğini belirtti ve şu anda sınırda bekleyen kimsenin kalmadığını ifade etti.

Sınır bölgesinde çalışan yardım görevlileri Türk yetkililerin sınır bölgesinde bekleyen Suriyelilerin geçişine izin vermediklerini belirtmişti. Adının açıklanmasını istemeyen bir yardım görevlisi, "Bir haftadır binlerce kişi sınır kapısından geçmek için bekliyorlar ancak alınmadılar. Bunların birçoğu Suriye içinde başka yerlere gittiler. Ankara'nın çok daha dikkatli davrandığı izlenimine kapıldık. Seçimlerden hemen önce bir mülteci akını istemiyorlar" demişti.