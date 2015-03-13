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Dünya
Deutsche Welle

Binlerce Suriyeli işkence kurbanı

Suriye'de süren iç savaşta bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişinin işkence sonucu öldüğü bildirildi.

13 Mart 2015 19:13


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimindeki Suriye'de dört yıl önce iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 13 bin kişinin işkenceden öldüğünü açıkladı.

Suriyeli insan hakları savunucuları, işkence sonucu ölenler arasında 108 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, işkence olaylarının devlete bağlı cezaevlerinde tespit edildiği ve cezaevlerinde işkenceye bağlı nedenlerle ölenlerin tam sayısının 12 bin 751 olduğu belirtildi.

15 Mart 2011'de Esad karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesiyle başlayan iç savaşta şimdiye kadar 210 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeHakları Gözlemevi Devlet Başkanı Beşar EsadMartEsadWelle Türkçe AFP/ DW/TY/HS

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