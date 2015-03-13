Binlerce Suriyeli işkence kurbanı



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimindeki Suriye'de dört yıl önce iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 13 bin kişinin işkenceden öldüğünü açıkladı.

Suriyeli insan hakları savunucuları, işkence sonucu ölenler arasında 108 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, işkence olaylarının devlete bağlı cezaevlerinde tespit edildiği ve cezaevlerinde işkenceye bağlı nedenlerle ölenlerin tam sayısının 12 bin 751 olduğu belirtildi.

15 Mart 2011'de Esad karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesiyle başlayan iç savaşta şimdiye kadar 210 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.