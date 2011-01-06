‘Binlerce sanığın tahliyesini önledik’

T24 - 50 cinayet sanığını tahliye eden Yargıtay 1. Daire Üyesi İskender, yürürlük tarihinden 1 yıl önce bu kapsama girebilecek dosyaları tespit ettiklerini ve yoğun bir çalışma yaparak binlerce sanığın tahliyesini önlediklerini söyledi.





Tahliyeleri değerlendiren Yargıtay 1. Daire Üyesi Salih Zeki İskender, CMK’nın 102. maddesinin yürürlük tarihinin 1 yılı öncesinde, bu kapsama girebilecek dosyaları tespit ettiklerini ve yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Dosyaların 1 yıllık süreçte titizlikle tarandığını, bu süreçte sonuçlandırılan dosya sayısının 9 bin olduğunu belirten İskender, tahliye sürelerine ilişkin düzenleme yürürlüğe girmeden önce, çete, müebbet gibi kritik dosyaları sonuçlandırmaya çalıştıklarını anlattı. Çete sanıkları ve müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet sanıklarının dosyalarına 1 yıllık süreçte öncelik tanınarak karar verilmeye çalışıldığını ifade eden İskender, “Sadece adam öldürme suçlarına bakan bir dairede 50’ye yakın tahliye çıkması çok abartılacak bir şey değil. 1 yıl öncesinden çalışıldı ve binlerce cinayet sanığının tahliyesi önlendi” diye konuştu.

‘Yan kuruluşlar çalışmıyor’

Yargıda davaların geç sonuçlanması, 5 yılda cinayet davalarında karar verilememesi konusunda yapılan eleştirilerin haklı olduğunu söyleyen İskender, “Ancak hep yargı suçlanıyor. Yargının iş yükü, alt yapı sorunları var. Yan kuruluşlar tam çalışmıyor. Adli tıpta bir dosya 2 yıl bekliyorsa yargıç ne yapsın. Bu bir alt yapı sorunudur. Yargıyı suçlamak yerine, alt yapının düzeltilmesi gerekiyor. Biz gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



