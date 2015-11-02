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Binlerce oy geçersiz sayıldı

Geçersiz oy sayısı 7 Haziran seçimlerine göre 752 bin 971 kişi azaldı

02 Kasım 2015 02:04

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 7 Haziran seçimlerine göre 678 bin oy daha az geçersiz sayıldı. 1 Kasım seçimlerinde 652 bin 275 oy geçersiz sayıldı.

7 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 330 bin 738 oy geçersiz sayılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 1 Kasım seçimlerinde 47 milyon 915 bin 294 kişi oy kullandı. Bu oyların 47 milyon 341 bin 831’i geçerli sayıldı. 573 bin 463 oy geçersiz olarak kayıtlara geçti. Yani 7 Haziran 2015 seçimlerine göre 752 bin 971 oy daha az geçersiz sayıldı. Katılım oranları incelendiğinde 7 Haziran seçimlerinde seçmenin %83.92’sinin seçimlere katıldığı gözüküyor. AA verilerine göre 1 Kasım seçimlerine ise katılım 82.05 oldu.     

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