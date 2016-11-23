Binlerce mültecinin beklediği karar açıklandı

Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletindeki Yüksek İdare Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) Suriyeli savaş mültecilerine sadece “geçici koruma” statüsü verme yönünde şimdiye kadarki uygulamasını haklı buldu. Yüksek İdare Mahkemesi bu konuda Schleswig İdare Mahkemesi’nin daha önceki kararını da bozmuş oldu.

Suriyeli savaş mültecisi bir kadının başvurusu incelenmişti

Schleswig İdare Mahkemesi Suriyeli genç bir kadınının yaptığı başvuruya olumlu yanıt vererek, bu kadının sadece Batılı bir ülkede sığınma başvurusunda bulunmasının bile Suriye’de takibata uğrayacağı riskini içerdiği gerekçesiyle kendisine tam bir sığınmacı statüsü verilmesi gerektiğine karar vermişti. Ancak Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ise karara itiraz ederek, davayı Schleswig Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde temyize götürmüştü.

33 yaşındaki Suriyeli kadın 2012 yılında Şam’daki bir semtte meydana gelen katliamdan sonra buradan kaçtığını, jandarma subayı olan eşini ise bir kamyonetin arkasına gizleyerek kaçırdıklarını Schleswig İdare Mahkemesi’ne anlatmıştı. Suriyeli kadın, şu anda eşinin ve dört çocuğunun Türkiye’de yaşadığını da ifadesinde belirtmişti.

İkamet izni ve iltica başvurusu yeterli değil

Yüksek İdare Mahkemesi yargıçları, kişisel takibata uğramamış olan Suriyeli mültecilere sadece Almanya’daki ikamet izinleri bulunduğu ve sığınma başvurusu yapmış oldukları için tam sığınmacı statüsü verilemeyeceğine karar verdi. Yargıçlar kararın temyize götürülemeyeceğini ancak karara ilişkin bir ay içinde şikayette bulunulabileceğini açıkladı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin verdiği “geçici koruma” statüsü ikamet iznini bir yılla sınırlıyor. Yapılacak değerlendirmeyle bu süreye iki yıl daha eklenebiliyor. Ancak bu uzatma otomatik olarak gerçekleşmeyip, mültecilerin ayrıca başvuru yapması gerekiyor. Geçici koruma statüsü nedeniyle mültecilerin aile birleşimi kapsamında yakınlarını ancak yıllar sonra Almanya’ya getirebilme hakları bulunuyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) verilerine göre 2016 yılı başından bu yana yaklaşık 113 bin 500 kişi geçici koruma statüsü aldı,. Bunların 94 binini Suriyeliler oluşturuyor. Bu mültecilerden yaklaşık 32 bini söz konusu geçici statüye itirazda bulunup mahkemeye başvurmuştu.

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DW/kna/afp, ÇA/BD