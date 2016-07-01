Binlerce mülteci Yunanistan'dan ülkesine döndü



Binlerce mülteci uluslararası yardım sayesinde Yunanistan’dan ülkelerine geri döndü. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Atina bürosu sözcüsü Christina Nikolaou, sene başından bu yana yürütülen bir program çerçevesinde 3 bin 245 mültecinin ülkelerine geri dönmek için kaydolduğunu açıkladı. Bu kişilerin, Yunanistan’daki iltica başvuruları kabul edilmeyen mülteciler olduğunu kaydeden sözcü, çoğunluğun Fas, Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve diğer Asya ile Kuzey Afrika ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü, mültecilere emniyet birimlerinin koruması altında güvenli bir geri dönüş imkânı sunuyor. Ayrıca geri dönmeye karar verenlere ufak bir de mali yardım yapılıyor. Mültecilere geri dönüş yolculuğu için uçağa binmeden kısa bir süre önce, vatanlarında yeni bir başlangıç yapabilmeleri için bir nevi ilk yardım olarak 500 euro veriliyor.

Son haftalarda onlarca göçmenin kendi imkânlarıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye geri dönmeye çalıştığı bildiriliyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir sahil güvenlik görevlisinin verdiği bilgiye göre, insan tacirlerinin bu göçmenlere Karadeniz ülkeleri üzerinden Orta Avrupa'ya götürme vaadi verdiği kaydediliyor.