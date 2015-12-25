Binlerce mahkûma erken tahliye geliyor

Hükümet, Meclis'e sunulan torba kanunda önemli bir düzenlemeye yer verdi. Koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan mahkûmların doğrudan denetimli serbestlikten yararlandırılması süresi 31 Aralık 2020’ye uzatılıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 11 Nisan 2012’de, İnfaz Kanunu’na, “Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı” başlıklı bir madde eklendi. Bu maddeyle, bir anlamda ‘koşullu salıverilme’ 1 yıl öne çekildi ve ‘iyi halli’ hükümlünün 1 yıl erken tahliye olmasının önü açıldı. Ancak hükümlünün bu haktan yararlanabilmesi için en az 6 ay açık cezaevinde kalması ya da açık cezaevine ayrılma hakkını kazanmış olması ve bu çerçevede öngörülen süreyi kapalı ceza infaz kurumunda tamamlaması gerekiyordu. Bu şart, 31 Mart 2013’te yürürlüğe giren bir yasa ile 31 Aralık 2015’e kadar ertelendi. Böylece infaz hâkimliği, 6 ay açık cezaevinde kalma şartını aramaksızın, koşullu salıverilme tarihine 1 yıl ve daha az süre kalan ‘iyi halli’ hükümlülerin, koşullu salıverilme tarihine kadar olan hapis cezalarını denetimli serbestlik tedbiriyle çekmeleri yönünde karar verme yetkisine sahip oldu. 31 Aralık 2015’e sayılı günler kala, Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Meclis Başkanlığı’na sunulan torba kanuna, bu sürenin uzatılması için madde ekledi. İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme ile koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan mahkûmların doğrudan denetimli serbestlikten yararlandırılması süresi 31 Aralık 2020’ye uzatılıyor.

Düzenleme nasıl işleyecek?

Herhangi bir suçtan dolayı 12 yıl hapis cezasına mahkûm olan bir kişi, İnfaz Kanunu uyarınca cezasının 3’te 2’sini (8 yıl) cezaevinde geçiriyor. Kalan 4 yıl ise koşullu salıverilme süresi olarak değerlendiriliyor. Hükümlü, cezaevinde geçireceği 8 yıllık sürenin son 1 yılını ise denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriyor. Bu uygulamadan yararlanmak için 6 ay açık cezaevinde kalınması koşulu aranıyordu. Yasa bu şartı ortadan kaldırıyor. Böylece, koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan tüm mahkûmlar, doğrudan tahliye olabiliyor.

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