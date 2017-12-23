Binlerce kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank'a bakanlıktan suç duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen KKTC menşeli 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"İnternet yoluyla yalan haber yapmak, yaymak ve menfaat sağlamak" için bazı sosyal medya kanallarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün adının da karıştırıldığı kaydedilen suç duyurunda özetle şöyle denildi: Facebook adlı sitede Çiftlik Bank adlı kullanıcı tarafından "6.Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi'nde Çiftlik Bank ailesi adına düzenlenecek ödül töreninde, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ailesi adına 20 markanın hak kazandığı kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr.Faruk Özlü'nün elinden alacak" içerikli afiş şeklinde resim paylaşılmış, yorum bölümünde de belirtilen ifade tekrar kullanılmıştır. Bu haber tamamen hayal ürünü olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir. Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur."

"Sistem bir gün çöker"

Bilişim ve İş Hukuku Uzmanı Avukat Gürsel Devrim İyim ise, Çiftlik Bank'ın sistemi hakkında değerlendirmede bulundu. İyim, şirketin KKTC'de kurulduğunu kaydederek, "Bu sistem sanal bir oyun değil, sanal oyun boyutunu tamamen aşmış. Ben burada suç görüyorum" dedi. İnternet sitesi aracılığıyla para toplandığına dikkat çeken Avukat Gürsel Devrim İyim, "Bu sisteme sanal oyun denilemez. Sanal oyun ücretsizdir. Garanti veriyorlar. Başka bir üye getirene onun karından para vermeyi vaat ediyorlar. Bu tam bir saadet zinciri. Sistem büyür büyür ve bir yerden sonra çöker" şeklinde konuştu.

"Büyük cezalar söz konusu"

Çiftlik Bank adındaki internet sitesinin, iflas halinde ana paraların ödeneceğini ve bunu ıslak imzalı belge ile garanti etmesinin yanıltıcı olduğunu da ifade eden Avukat İyim, "Bu ifade çok yanıltıcı. Çünkü hiçbir ticari kuruluş iflas halinde para ödemez. İflas halinde yönetim iflas idaresine geçer. İflas etmek demek, borçlarını ödeyememek demektir" dedi. İyim, sanal kumar ve saadet zinciri modellerinin suç olduğuna dikkat çekerek, "Türk Ceza Yasası'nın 228. Maddesinde hem para, hem de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu dolandırma olayı gerçekleşmişse, her dolandırılan için ayrı ayrı ceza verilir" şeklinde konuştu. Avukat İyim, çok büyük cezaların söz konusu olduğunu belirterek, "Sanal oyun diye başka bir organizasyon içine girilmiş. Bu konu Cumhuriyet Savcılığı'nın görev alanı içine giriyor" diye konuştu.

CEO Mehmet Aydın çiftIik açtı

Çiftlik Bank yetkilileri ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın izinlerine sahip olduklarını ileri sürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni bir çiftlik açılışını yapan şirketin 25 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın yatırım yapan üyelerine seslenerek, "Çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen, bizim dışa bağımlı halimizi sürdürmek isteyenler Kudüs'ü başkent ilan eden aynı kişilerdir" dedi.