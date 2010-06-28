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Kültür-Sanat

Binlerce kişi Sonisphere Festivali'nde buluştu

İnönü stadında devam eden Sonisphere Festivali, rock ve metal müzik sevenleri coşturdu. Metallica ise unutulmaz dakikalar yaşattı.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - İnönü stadında devam eden Sonisphere Festivali, rock ve metal müzik sevenleri coşturdu. Metallica ise unutulmaz dakikalar yaşattı.


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Dünyanın tanınmış metal müzik gruplarından Metallica, İnönü Stadı'nda konser verdi.

Türkiye'ye en son 2 yıl önce gelen Metallica grubu, "Sonisphere Festivali"nin kapanış konserinde hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Bugüne kadar İstanbul'da 3 stat konserinde Türk seyircisinin karşısına çıkan Metallica grubu, konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin ilk gününde Alice In Chains ve Rammstein en merakla beklenen gruplardı.

Festivalin yerli yıldızları ise Pentagram ve Hayko Cepkin.


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