Binlerce kişi Sonisphere Festivali'nde buluştu

T24 -

Dünyanın tanınmış metal müzik gruplarından Metallica, İnönü Stadı'nda konser verdi.Türkiye'ye en son 2 yıl önce gelen Metallica grubu, "Sonisphere Festivali"nin kapanış konserinde hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.Bugüne kadar İstanbul'da 3 stat konserinde Türk seyircisinin karşısına çıkan Metallica grubu, konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.Konserin ilk gününde Alice In Chains ve Rammstein en merakla beklenen gruplardı.Festivalin yerli yıldızları ise Pentagram ve Hayko Cepkin.