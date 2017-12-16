Binlerce kişi Kudüs için yürüdü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, ABD Başkanı Donalt Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararına tepki için yürüyüş düzenlendi.

Erdemli Birlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bir süre burada eylem yapan vatandaşlar, ardından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Devlet Bahçeli Meydanı\'na kadar yürüdü. Ellerinde \'Kudüs İslamındır\', \'Filistin halkı yalnız değildir\' ve \'Kudüs yanarsa dünya yanar\' dövizleri taşıyan kalabalık, tepkilerini dile getirdi. Yürüyüş sırasında balıkçı tekneleri de Türk Bayrağı açarak yürüyüşe destek verdi. Devlet Bahçeli Meydanı\'nda dua eden eylemciler, Kudüs konulu slayt gösterisini izledi. Bir süre slogan atan eylemciler, dağıldı.



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