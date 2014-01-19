Binlerce kişi Hrant Dink için buluştu

2007 yılında öldürülen gazeteci Hrant Dink için düzenlenen anma törenine binlerce kişi katıldı.

Taksim Meydanı’nda toplanarak Şişli’de bulunan Agos gazetesine doğru yürüyüşe geçen binlerce kişi ‘Hrant için Adalet’ çağrısında bulundu. Etkinliğe çok sayıda sivil toplum örgütü, Trabzonspor, çeşitli siyasi partiler destek verdi.

Hrant Dink’in öldürüldüğü kaldırıma karanfiller bırakıldı.

Taksim Meydanı’ndan başlayarak Agos Gazetesi önünde son bulan Hrant Dink anma yürüyüşü için polis yoğun güvenlik önlemi aldı. TOMA ve çevik kuvvet polisleri sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı’nda hazır bekletildi.

Hrant Dink’in öldürüldüğü Agos Gazetesi’nin önüne yürüyecek gruplar için Şişli ve çevresi trafiğe kapatılmıştı. Trafiği kontrol etmek için görevli polislerden bazılarının başında beyaz renkli bereler vardı. Hrant Dink’in katili Ogün Samast da cinayet günü beyaz bere taktığı için, polislerin beyaz bereli olması sosyal medyada, “Mesaj mı” tartışması başlattı. Bir emniyet yetkilisi, “Polislerin bere ya da kep giyme mecburiyeti var. Her ikisini de giyebilir. Yanında bere varsa, bere giymiştir” dedi.

Polislerin beyaz bere giymesine Ertuğrul Günay da tepki gösterdi:

Rakel Dink'ten eşinin mezarına çiçek

Hrant Dink, ailesinin de katıldığı törenle mezarı başında anıldı. Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda saat 12:45'te gerçekleştirilen anmaya Dink'in eşi Rakel, oğlu Arat, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Rakel Dink ve sevenleri Hrant Dink'in mezarına çiçekler bıraktı. Yapılan dini törenin ardından katılımcılar Dink için dua etti. Törenin sonunda daha önceki törenlerde olduğu gibi Dink'in arkadaşı Malik Yalçın tarafından bir şiir okundu. Şiiri dikkatle dinleyen Dink ailesi ve katılımcılar Yalçın'ı alkışladı.