Binlerce kadın Taksim'de 'direniş' için yürüdü

İstanbul Feminist Kolektif’in çağrısıyla onbinlerce kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu yılki teması ‘direniş’ olarak belirlenen 12’nci Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.00 da Galatasaray Meydanı’nda toplandı.

Kadınlar, saat 19.30’da yürüyüşü başlattı. Slogan atarak yürüyen kadınların yolu TOMA ve çevik kuvvet polisi tarafından kesilince, arbede çıktı. Bazı kadınlar ellerindeki pankart sopalarıyla polisin kalkanlarına vururken, bazıları da sprey boya sıktı. Kalabalık, yaklaşık 2 saat süren gerginlik sonrası dağıldı.

Her gün cinayet yeter!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ankara’da 5 bin kadın yürüdü. Kızılay girişinde polis barikatı ile durdurulan kadınlar, halay çekip slogan attılar. Hürriyet'te yer alan habere göre açıklamada, Türkiye’de her gün bir kadının cinayete kurban gittiği, tecavüz ve tacizlere maruz kaldığı belirtilerek, erkek egemenliğinin son bulması istendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi bir grup kadının İstanbul Gezi Parkı merdivenlerinde açıklama yapmasına polis izin vermedi.

Her yerde yürüyüş

Dünya Kadınlar Günü’nde Hakkari’de düzenlenen meşaleli kadın yürüyüşüne erkekler de destek verdi. Kadınlar Günü Muğla, Antalya, Ağrı, Mardin, İzmir, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Tunceli, Tokat, Gaziantep, Balıkesir, Sivas, Denizli, Kırıkkale, Siirt, Yalova, Bursa, Kayseri ve Ankara’da yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Demokrasinin lider kadınları

Demokrasi Denetçileri Derneği, başarılarıyla öne çıkan 11 kadına dün “Lider Kadınlar Ödülü” verdi. İstanbul Edition Hotel’de düzenlenen törende konuşan dernek başkanı Nida Gökçe, “Bireysel hak ve özgürlükler için mücadelenin en büyüğünü engellere rağmen kadınlar veriyor. Bu zorlu yolda ilerleyen kadınlarımızı takdir etmek ve örnek yaşamlarını duyurmak için bu ödülü veriyoruz” dedi. Törende, katledilen Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Serap Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 11 kadına ödülleri takdim edildi.

Şişli, çocuk gelinler için yürüdü

ŞİŞLİ Belediyesi, Kadınlar Günü nedeniyle “Kadına Yönelik Şiddete Dur, Çocuk Yaşta Evlilikleri Durdur” yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Aylin Kotil de katıldı. CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Çetin Çapan da şiddete dikkat çekmek için kadınlara çiçekle birlikte tentürdiyot ve sargı bezi dağıttı.