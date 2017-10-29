Binlerce kadın aynı anda İstiklal Marşı okudu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Konyaaltı Kent Meydanı\'nda toplanan binlerce kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Festivali etkinliği kapsamında aynı anda İstiklal Marşı okudu.

Konyaaltı Kent Meydanı\'nda düzenlenen \'2900 Kadın İstiklal Marşı Okuyor\' etkinliğine, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Kent meydanında müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, ardından Konyaaltı Meclis üyesi öğretmen Nazife Demirtaş yönetiminde İstiklal Marşı\'nı okudu. Erkeklerin de desteklediği etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, \"Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buna engel olmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bizlere destek olan, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Antalyalılar\'la birlikte güzel günlere gideceğiz\" diye konuştu.



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