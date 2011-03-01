Binlerce Gmail kullanıcısı e-postasını kaybetti

T24

Destek forumlarında şikayetlerini bildiren bazı Gmail kullanıcıları, tüm e-postalarının, etiketlerinin, klasörlerinin, temalarının ve diğer kişisel seçeneklerin silindiğini duyurdu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Sorun yaşayan kullanıcılar, yeni e-postaları alabildiklerini ancak önceki görüşmelerini göremediklerini söylüyorlar. Google'a göre Gmail kullanan tüm kullanıcıların sadece yüzde 0.08'i bu sorundan etkileniyor.Google forumunda 'bkishan' adlı bir kullanıcı tüm e-postalarını ve klasörlerini kaybettiğinden yakınıyor ve hesabını nasıl geri yükleyeceğini soruyor. Bir başka kullanıcı ise "e-posta hesabımdaydım. Hesabımı yeniledim ve e-postalarım, etiketlerim, kişilerim her şey yok oldu. Kapasitem yüzde 80'e ulaşmıştı, bununla ilgisi olabilir mi?" diyor.Google, şu an sorunu gidermek için çalışıyor ve yeni bildirimleri App Status sayfasında paylaşıyor.