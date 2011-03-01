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Dünya

Binlerce Gmail kullanıcısı e-postasını kaybetti

Gmail'de yaşanan bir sorun, çok sayıda kullanıcının e-postalarının ve adres defterlerinin kaybolmasına yol açtı...

01 Mart 2011 02:00

T24 - Google'ın e-posta servisi Gmail'de yaşanan bir sorun, çok sayıda kullanıcının e-postalarının ve adres defterlerinin kaybolmasına yol açtı.

Destek forumlarında şikayetlerini bildiren bazı Gmail kullanıcıları, tüm e-postalarının, etiketlerinin, klasörlerinin, temalarının ve diğer kişisel seçeneklerin silindiğini duyurdu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:  

Sorun yaşayan kullanıcılar, yeni e-postaları alabildiklerini ancak önceki görüşmelerini göremediklerini söylüyorlar. Google'a göre Gmail kullanan tüm kullanıcıların sadece yüzde 0.08'i bu sorundan etkileniyor. 

Google forumunda 'bkishan' adlı bir kullanıcı tüm e-postalarını ve klasörlerini kaybettiğinden yakınıyor ve hesabını nasıl geri yükleyeceğini soruyor. Bir başka kullanıcı ise "e-posta hesabımdaydım. Hesabımı yeniledim ve e-postalarım, etiketlerim, kişilerim her şey yok oldu. Kapasitem yüzde 80'e ulaşmıştı, bununla ilgisi olabilir mi?" diyor. 

Google, şu an sorunu gidermek için çalışıyor ve yeni bildirimleri App Status sayfasında paylaşıyor.


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