Binlerce Ermeni vatandaşı, ateşkesi kabul eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı "vatan haini" diyerek protesto etti

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Binlerce Ermenistan vatandaşı, tarafların pozisyonlarını korumasını kabul eden ateşkes anlaşmasını kabul etmesi nedeniyle Erivan'da Başbakan Nikos Paşinyan'ı protesto etti.

Protestocular, "Nikos bir vatan haini" diye slogan attı ve Başbakan'ın istifasını talep etti.

Sıkı yönetim ilanına rağmen sokağa çıkan protestocular bazı devlet binalarına saldırdı. Eylemlerden önce ülkenin önde gelen muhalefet figürlerinden bazıları tutuklandı.

Paşinyan salı günü yaptığı açıklamalarda ateşkesi ordunun baskıları sonucunda kabul ettiğini söylerken, sorumluluğu üstlenerek durumu, "Büyük bir felaket ve başarısızlık" olarak nitelendirmişti. Ermenistan lideri istifa çağrılarını kabul etmezken, henüz bugün meydana gelen protestolarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.