Kılıçdaroğlu: Cenazede provokasyon yapanların hiçbirisi Müslüman değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mübarek bir aydayız. Eğer cenaze namazına gidip namaz kılıyorsanız ve birileri orada size provokasyonlarla hakaret etmeye kalkıyorsa onların hiçbirisi Müslüman değildir. Hiçbirisi Müslümanlığı bilmiyor" dedi. "Ne zamandan beri camiler siyasette arena olmaya başladı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Ne zamandan beri camiler bir partinin arka bahçesi haline dönüştürülmeye başlandı? Biz ibadet mekanlarına siyasetin girmesini istemeyiz. Siyaset ayrı ibadet ayrı” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde kendisine destek için toplanan partililere hitap etti. Ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ben oturduğum koltuğun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O koltuğun sorumluluğunu da biliyorum. O koltukta oturan genel başkanlar hiçbir zaman ülkesini ayırmadı. İnsanını ayırmadı. Bölücülüğe asla prim vermedi. Bütün genel başkanlar ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele ettiler. Aynı şekilde ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele edeceğim. Bu bizim kaderimiz olmanın ötesinde bu bizim bu millete namus borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında partisinin il başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, “Mücadeleyi birlikte yapacağız. Asla ve asla mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Söyledim. Eğer işin ucunda hayatımızı kaybetmek varsa birilerinin çakalların kurşunuyla tehdit edileceksek asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.

"Çakallara karşı birlikte

göğsümüzü siper edeceğiz "

En büyük ideallerinin herkesin sorunsuz bir Türkiye’de yaşaması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Onlara hizmet etmek istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirmek istiyoruz. Herkesin sorunsuz bir Türkiye’de yaşamasını istiyoruz. En büyük arzumuz, idealimiz bu. Bu arzuyu yerine getirmek için birlikte mücadele edeceğiz. Çakallara karşı birlikte göğsümüzü siper edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Ortadoğu bataklığına saplandığını savunan Kılıçdaroğlu, “Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya. Kendi sınırlarına hapsedilen bir Türkiye var şu anda. Neredeyse kendi uçağını uçuramayacak konuma gelen bir Türkiye. Ortadoğu bataklığına saplanan bir Türkiye. Ama biz bunların tamamını değiştireceğiz. Hepinize en içten duygularımla selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kadın, erkek, yaşlı, genç biz bir bütünüz. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize emanet ettiği Türkiye’yi daha güzel bir düzeye ulaştırmak için çaba harcayacağız. Bizim hedefimiz var. Çağdaş uygarlık, onurlu bir Türkiye, ahlaklı bir Türkiye, adaletli bir Türkiye. Bu ülkede adaleti de ahlakı da Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirecektir” açıklamasında bulundu.

Katıldığı şehit cenazelerinde yaşanan olaylara değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ramazan ayındayız. Mübarek bir aydayız. Hepimizin manevi duygularının yoğunlaştığı bir aydayız. Eğer cenaze namazına gidip namaz kılıyorsanız ve birileri orada size provokasyonlarla hakaret etmeye kalkıyorsa onların hiçbirisi Müslüman değildir. Hiçbirisi Müslümanlığı bilmiyor. Hiçbirisi insan sevgisini bilmiyor. Ne zamandan beri camiler siyasette arena olmaya başladı? Ne zamandan beri camiler bir partinin arka bahçesi haline dönüştürülmeye başlandı? Biz ibadet mekanlarına siyasetin girmesini istemeyiz. Siyaset ayrı ibadet ayrı. Benim manevi dünyama, vatandaşımın manevi dünyasına bir siyasetçinin el uzatmasını istemeyiz. Onun manevi dünyasına el uzatanlar onun namusuna el uzatmış demektir”

Partililere “Birlikte mücadeleye hazır mıyız?” diye soran Kılıçdaroğlu, partililerden ‘Hazırız’ yanıtını alınca sözlerine şöyle devam etti: “Hiç endişe etmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu var. Ben de hazırım. Gücümü sizden, gücümü halktan alıyorum. Bizim başka dayanacağımız yer yok. Güç halktır, halkın iktidarıdır. Halkın iktidarını sağlamak için el ele yürüyeceğiz. Hazır mıyız? Bu bozuk düzeni yıkacağız. Bu bozuk düzene ortam hazırlayanları da alaşağı edeceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için 81 ilden gelen partililer Ankara'da genel merkez önünde toplanmaya başladı.

Şehit cenazelerindeKılıçdaroğlu’na yapılan hareketler, yumurta atılması, çelenginin parçalanması örgütte sıkıntı yarattı. İstanbul’da katıldığı şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılması ise tepkinin daha da büyümesine neden oldu. Parti örgütü Kılıçdaroğlu’na desteğini göstermek üzere harekete geçti.

Ankara’da genel merkez önünde toplanan partililer, Kılıçdaroğlu’nun yalnız olmadığı mesajını vermeyi amaçlıyor. 81 İl Başkanı adına bugün genel merkezde açıklama yapılacak.

Kadınlara yürüyüş izni yok

Bu arada CHP Kadın Kolları üyeleri, genel merkezin önündeki destek eyleminden sonra AK Parti Parti Genel Merkezi’ne siyah çelenk bırakmak üzere yürüyüşe geçtiler. Ancak genel merkezin hemen bitişiğindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önünde yürümek istiyenleri durdurdu. Polis, büyük bir barikat kurarak, yürüyüşe engel oldu. Kadınların ve polisin bekleyişi sürüyor. Polis tedbir amacıyla AK Parti Genel Merkezi’ne giden bazı yolları da trafiği kapattı.